I dag opnar BUA - utlånssentral i Volda sentrum

Nyheiter

Fredag ettermiddag opnar BUA Volda, ein utlånssentral der ein mellom anna kan låne utstyr for utandørs-aktivitetar.

BUA Volda held til i det øvste bygget av Telebygget, og ein del av det landsdekkande BUA-kartet.

-Målet er å gjere BUA-tilbodet kjent for alle i Volda, og vise fram alt det fine utstyret vi har til utlån. Dette er eit tilbod som kan gjere det lettare for alle å kome seg i aktivitet utandørs. Alle som skal låne av oss må no ha låneprofil, og kan registrere seg på heimesida til Volda kommune.