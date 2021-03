Besøksstopp på sjukehuset og Morksenteret

Nyheiter

I samband med dei nye nasjonale anbefalingane frå helsestyresmaktene 25. mars, har Helse Møre og Romsdal skjerpa ytterlegare inn på smitteverntiltak for besøkande og tilsette i føretaket. Blant anna vert det besøksstopp på Volda sjukehus, Mork-senteret og alle andre institusjonar i Helse Møre og Romsdal.

Bruk av munnbind

Dei nye nasjonale anbefalingane tilrår mellom anna bruk av munnbind på offentleg stad der ein ikkje kan oppretthalde avstand på minimum 2 meter. Anbefalinga gjeld ikkje for helsetenesta der det i praksis kan hindre normal drift av tenestene, men Helse Møre og Romsdal går ut med følgjande tilrådingar til pasientar og tilsette:

1. HMR tilrår alle pasientar, med eventuell ledsager, å bruke munnbind ved oppmøte til time. På grunn av andre smitteverntiltak som er sett i gong, med adgangskontroll, screening og oppfølging, er munnbind hos oss ei tilråding, og ikkje eit påbod.

2. HMR tilrår våre tilsette å bruke munnbind når ein ikkje kan oppretthalde avstand på 1 meter til pasientar og kollegaer.

Besøksstopp

For å avgrense talet på personar som er innom sjukehusa og institusjonane i føretaket er det innført besøksstopp fram til 12. april. Besøksstopp har frå 22. mars vore gjeldande for institusjonar i Ålesund kommune, men er no overført til å gjelde alle einingar i HMR.

- Tiltaket omfattar ikkje besøkande til pasientar i livets siste fase og partnar/ledsagar til fødande, barselkvinner og barn. Slike besøk må avtalast direkte med avdelingane, seier smittevernoverlege Jørn-Åge Longva.