- Barn og unge vaksne heilt ned i elleve-årsalderen møtest for å slåss

Nyheiter

- Vi går inn i ein periode med mange fridagar samanhengende og omfattande corona-tiltak. Den siste innstramminga nasjonalt og delvis lokalt, utløyser restriksjonar som vil verte opplevd som utfordrande for alle, seier Pål Inge Olsen i ei pressemelding.

Olsen er leiar for det førebyggande arbeidet i politiet på Søre Sunnmøre.

Olsen listar opp følgende fenomen som kan bli forsterka gjennom innføring av dei skjerpa corona-tiltaka:

- Dei siste månadene har vi konstatert at barn og unge ofte har dårlege opplevingar på sosiale media, av ulik karakter og i ulikt omfang. Ulovleg bildedeling skjer oftare og vi ser ukritisk bildedeling innad i grupper på plattformer som instagram og snapchat. I nokre tilfelle er dette bilde som seksualiserer barn og er straffbart, seier Olsen.

Politiet viser til Medietilsynets rapport som belysar ein auka trend som er aktuell i vårt distrikt, nemleg at barn avtalar eller planlegg slåsskampar gjennom sosiale media. Barn og unge vaksne heilt ned i 11 års alderen møtest for å slåss. I nokre tilfelle oppsøker grupper enkeltpersonar. Noko som skaper frykt. Dette utgjer et stort skade- og valdspotensiale.

- Vi opplever også ein auke knytt til bruk av rusmidlar blant barn og unge heilt nede i 15 års alderen. Både vidaregåande og ungdomsskule er berørt av problematikken, seier Olsen.

Politiet ser også ei utvikling knytt til at ungdommane er meir spenningssøkande.

-I samband med dette ser vi ei auka grad av skadeverk. Barn og unge heilt nede i 11 års alderen tagger, tenner på og øydelegg gjenstandar som høyrer til andre.

- Truleg har utviklinga blant anna med nedstenginga av samfunnet å gjøre, ettersom det har ført til færre møtepunkt og dermed også lediggang, kjedsomheit og einsemd. Frykta er at dette vil forsterke seg når vi går inn i påskeveka. Då er det viktig at foreldre og vaksne generelt engasjerer seg. Vi må ta vare på hverandre. Det er viktig at vi vaksne er interessert i kva ungdommane gjer, kvar dei oppheld seg og kven dei er saman med, både i en fysiske og i den digitale kvardagen, seier Olsen.