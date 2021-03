Strengare smittevern på trafikkstasjonane

Nyheiter

På grunn av auka koronasmitte over heile landet, innfører Statens vegvesen strengare avgrensingar for oppkøyringar og teoriprøver.

Kandidater som bur i område med strenge smitterestriksjonar kan ikkje ta prøva utanfor området der de bur, og vil bli avvist ved andre trafikkstasjonar.

- Statens vegvesen ønskjer å tilby oppkøyringar og teoriprøver så langt det er forsvarleg. For at vi skal kunne halde ope, må vi gjere det vi kan for å hindre spreiing av smitte. Dersom vi får eit smitteutbrot på ein trafikkstasjon, kan det føre til at heile trafikkstasjonen vert stengt i lang tid fordi tilsette vert sjuke eller hamnar i karantene, seier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Kandidatar som får avlyst oppkøyringa eller teoriprøve vil få direkte beskjed av Statens vegvesen.

Statens vegvesen vil så langt det er mogleg å prioritere kandidatar som får timen sin stroken, men nokon vil dessverre oppleve lenger ventetid med desse strenge smitteverntiltaka.

- Vi skjønar at det er mange som vil ta teoriprøva og oppkøyring så fort som mogleg, og at det kan være fristande å sjå seg om etter moglegheiter lenger unna. Men vi håper på forståing for den situasjonen vi no står i, og at vi alle må gjere det vi kan for å bidra til at smitten spreier seg minst mogleg, seier Dreyer.