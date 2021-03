- No må alle følgje råda og bruke munnbind!

Nyheiter

- Eg meiner det absolutt var på sin plass med ei innstramming over heile landet no. Og eg oppmodar alle om å følgje råda, halde 2-meteren og bruke munnbind på butikken.

Det seier Else Mari Opsal Aarseth, som vi møter torsdag morgon utanfor Kiwi i Ørsta sentrum – føreskriftsmessig iført munnbind.

På butikkdøra heng det nye plakatar der det står «hald 2-meteren», og «bruk munnbind» - noko dei fleste såg ut til å følgje denne dagen.

- Nokre meiner det er veldig strenge tiltak som er innført, til dømes at ørstingar ikkje får handle i Volda og omvendt. Og at dette er for hardt med tanke på at her er så lite smitte. Kva meiner du om det?

- Eg er usamd i at tiltaka er for strenge. Vi har ganske ferske døme på at store utbrot kan utvikle seg på få dagar på stader der det nesten ikkje var smitte frå før. Døme er Ålesund og Stad kommunar, seier Opsal Aarseth, som har brukt munnbind på butikken ei god stund.

- Eg merka jo at folk såg litt rart på meg, men no vert det nok vanleg ei tid framover, seier Opsal Aarseth, som jobbar i heimesjukepleia, og dermed har vent seg til å bruke munnbindet.

Inne i butikken møter vi Maria Taftesund, som også er iført munnbind.

- Eg har budd 50/50 i Oslo og Ørsta, men no siste tida i Ørsta. Det følest tryggare her, og i Oslo var det mykje meir isolasjon. Eg prøvde å følgje reglane der punkt for punkt, og når ein gjer det, blir ein faktisk ganske isolert. Eg jobbar med sosiale medier, og kan dermed bu der eg vil. Og då fann eg ut for ei tid sidan at eg skulle velje Ørsta framfor Oslo.

Butikksjef Rune Nyhammer på Kiwi seier at alle tilsette no har påbod om å bruke munnbind, og at dei heile tida må passe på at kundane held 2-meteren.

- Vi treng faktisk ikkje å innskrenke talet på kor mange som kan kome inn i butikken. Det er 58 som før, sidan vi har innført munnbind-påbod. Og ser vi om folk har problem med tometeren eller vi nærmar oss grensa på 58, må vi setje vakter i døra.

- Er det slitsamt å jobbe ein heil dag med munnbind?

- Ja, absolutt! Særleg når ein må gjere fysiske oppgåver. Ein pustar jo ikkje like godt gjennom munnbindet, det vert varmt og irriterer litt også. Så ja, ein vert sliten.