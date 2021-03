Tenninga av fyrlykta korona-utsett

Nyheiter

Volda kommune melder at tenninga av fyrlykta på moloen i sentrum vert utsett på grunn av av nye nasjonale anbefalingar i høve smittevern.

Planen var å tenne lykta klokka 21.00 torsdag kveld.

- Men arrangementet på moloen utsett inntil vidare. Ny invitasjon vil kome så snart det vert mogleg, skriv Volda kommune i ei pressemelding.

I den over 100 år gamle fyrlykta som er plassert i Volda-hamna denne vinteren er det no montert lampe, og lykta skal når den ein gong vert tent fungere som eit ordinært sjømerke for båtar som ferdast langs kysten.