Holen Bjørdal (Ap) kritisk til tilskotsordninga under pandemien

Nyheiter

Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal spør finansministeren om tilskotsordninga under korona.

Bakgrunnen er at selskap som er delt opp i to eller fleire einingar før pandemien ikkje vert omfatta av tilskotsordninga.

- Det er strengt at ein fisjon som er forretningsmessig begrunna og gjennomført før 12 mars i fjor, til dømes for å avgrense risiko mellom verksemdsområde, skal vere grunn nok til å avskjere eit føretak frå tilskotsordninga når vilkåra elles er oppfylte, skriv Holen Bjørdal i eit skrifteleg spørsmål til finansministeren.

- Har regjeringa grunn til å tru at føretak bevisst og illojalt fisjonerer seg inn i tilskotsordninga med det føremål å auke tilskotet, eller vil regjeringa lempe på dette kravet, særleg for å kome i møte dei føretaka som gjennomførte lenge planlagde fisjonar 1. 1. 20 utan tanke for pandemien, spør representanten frå Ørsta.