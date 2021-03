Ballettskulen har greidd seg godt gjennom pandemien

Nyheiter

- Siste året har vore utfordrande, men skulen har greidd seg godt, fortel styreleiar for ballettskulen i Ørsta og Volda etter årsmøtet nyleg.

2020 var året då både styret, pedagogane og elevane verkeleg fekk vist kor god og sterk ballettskulen er, insisterer Rekkedal Hill.

- Tre dagar etter lockdown var pedagogane i sving med digital undervisning, noko som også riksdekkjande media merka seg. Både elevar og føresette har vore trygge på ballettskulen, som har teke smittevern på største alvor. Vi klarte endåtil å gjennomføre show før jul, slik at elevane fekk danse og vise seg fram, fortel styreleiaren.

Stolt

Ho er stolt av drifta.

- Ballettskulen skal vere stolte over at drifta gjekk så bra og at elevar fekk oppleve danseglede og dansemestring i ei vanskeleg tid der korona sette all verdens restriksjonar for sosialt liv og fritidsaktivitetar. Som styreleiar trur eg alle foreldre i ballettskulen kan stille seg bak denne oppsummeringa.

Økonomisk greidde ballettskulen seg også bra.

- Koronapakken som kom i fjor sommar kompenserte for delar av tapet i samband med vårframsyningane som måtte avlysast. I tillegg har styret sett alle investeringar på vent. Ballettskulen gjer aldri investeringar utan å ha spart opp midlane først. Difor har skulen heller ikkje gjeld. Å ha slik målsetting, kjem godt med i krisetider, seier Rekkedal Hill.

No går det mot vår og pedagogane ilag med elevane øver på vårshowa som skal vere i mai og juni.

- Det er flott å ha noko å jobbe fram mot. Lokalsamfunnet er heldige som har eit så flott tilbod som Ballettskulen er. Tenk berre på Nøtteknekkaren og opplevinga både dansarar og alle tilskodarane hadde på Operahuset i januar 2020.