Sitel får bli i tre år

Nyheiter

UDI snur, og gir Sitel Isa Adala opphaldsløyve i Noreg i tre år, melder Nrk Møre og Romsdal.

Den eritreiske kvinna, som bur i Volda, har tidlegare fått beskjed om at ho skal utvisast fordi passet er falsk.

UDI står fast på at passet er manipulert, men gir opphaldsløyve i tre år på grunnlag av frykt for forfølging ved retur til Eritrea. Men UDI meiner framleis at passet hennar er manipulert.

– Vi er veldig glade i dag, seier Sitel til NRK.

I vedtaket frå UDI, som familien fekk måndag, får Sitel opphaldsløyve i tre år, som kan fornyast. UDI ber henne samstundes om å legge fram eit nytt pass.