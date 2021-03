Namneendring i Havyard-gruppa

Nyheiter

New Havyard Ship Technology AS endrar namn til Havyard Leirvik AS.

Det går fram av ei pressemelding frå Havyard Group.

Namneendringa er ein naturleg konsekvens av den tilbakelagde omstruktureringa av verftsverksemda, og som følgje av endra strategi for selskapet.

- Verftet er eit av fleire selskap som inngår i Havyard Group-konsernet. Havyard Leirvik er leiande på installasjon av utsleppsreduserande teknologi på skip, og søkjer å ta ei aktiv rolle i det vidare arbeidet med å redusere utsleppa i skipsfarten. I tillegg vil verftet tilby tenester innan service, reparasjon og ombyggingar.

Daglig leiar Karsten Sævik seier at verftet, som feira 100 år i 2018, også tidlegare har hatt namnet Havyard Leirvik.

- Verftet er godt kjend som Havyard på folkemunne, så det var eit naturleg val å endre tilbake til Havyard Leirvik, seier Sævik i pressemeldinga.

- Verftet ligg sentralt plassert ved utløpet av Sognefjorden, ikke langt frå Bergen, og er såleis strategisk plassert i høve skipstrafikken. Verftet har overbygd tørrdokk med gode kaianlegg og krankapasitetar, og eignar seg difor godt for operasjonar i denne marknaden, heiter det i presseskrivet.

Verftet har dei siste åra spesialisert seg på utrustning av brønnbåtar, elektriske ferjer og servicefartøy til havvind, men har også lang erfaring med andre skipstypar.