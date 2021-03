Einmeteren vert tometer, heimekontor for alle som kan, og alle ølkraner stengde

Nyheiter

Regjeringa strammar inn korona-tiltaka over heile landet frå midnatt natt til torsdag, og vert vurdert på nytt før 12. april.

Helseminister Bent Høie presenterte innstrammingane på ei pressekonferanse klokka 18.00, og brukte Ålesund og andre stader med plutselege utbrot av mutert virus som grunngjeving og døme. Og at ein no ser auke i tilfelle av alvorleg korona-sjukdom.

Dei nye reglane

Forbod med skjenking av alkohol over heile landet.

Arbeidsgjevar må syte for jobbing heimanfrå der det er praktisk mogleg.

Innandørs idrett for vaksne vert det ikkje høve til. Profesjonelle er unntaket.

Treningssenter vert opne kun for personar som bur i same kommune, og for rehabilitering.

Symjehallar stengde, men ope for barn og folk som treng rehabilitering.

Fornøyelsesparkar, bingo osv vert stengt.

Einmeteren vert til to meters avstand.

Rår til maksimalt to gjester på besøk i heimen.

Om du kjem frå område med høgt smittetrykk, bør ikkje dra på overnattingsbesøk.

Bruk munnbind alle stader der det ikkje er mogleg å halde to meters avstand.

Gå på kjøpesenter og varehus berre i den kommunen du bur i.

Alle reiser som ikkje er naudsynte må utsetjast – unntaket er bortebuande studentar og tur til hytta og fritidsbustaden med familien. Og til jobb i dei tilfella det ikkje er mogleg å ha heimekontor.

Det vert berre digital undervisning på høgskular, universitet og fagskular frå 25. mars.

Maksimalt femti personar i gravferd.

I ei pressemelding skriv regjeringa i tillegg: