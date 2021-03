Fyrlykta i Volda vert denne veka eit ordinært sjømerke

Nyheiter

No kjem det ølys i fyrlykta i Volda.

- Torsdag denne veka vil det vere ei markering på moloen i Volda sentrum. I den over 100 år gamle fyrlykta som er plassert i Volda-hamna denne vinteren er det no montert lampe med innmålte sektorar og lykta vil frå denne dagen av fungere som eit ordinært sjømerke for båtar som ferdast langs kysten.

Det fortel prosjektleiar Torgeir Stensø.

Ordførar Sølvi Dimmen vil setje på brytaren under ei markering der bidragsytarane og deltakarane i prosjektet er tilstades.