Fiske etter laks og sjøaure i sjø og elv vert stramma inn

Nyheiter

Samtidig vert elvane Rauma, Måna og Isa/Glutra opna for ordinært fiske igjen etter friskmelding frå parasitten Gyrodactylus salaris.

Dette går fram av ei pressemelding frå Statsforvaltaren.



Miljødirektoratet har etter ein omfattande høyringsprosess vedteke nye fisketidsreguleringar for perioden 2021-2025. Dette betyr fleire innstrammingar i fiske etter laks og sjøaure i både sjø og elv.

Fiske i elvar

- For elver med dokumentert gode bestandar, er det i hovudsak mindre endringar i fisketider, men elvane på Smøla får betydeleg redusert fisketid. 70 av 212 elvar i fylket er opne for fiske etter laks og/eller sjøaure. Liste over opne og stengtde elvar finst i fisketidsforskrifta. Det er mogleg å få opna opp at elvar som er stengde. Då må lokale lag sørgje for system for fangstrapportering, og vise til haustbart overskot i elvane. Ta kontakt med Statsforvaltaren om dette, heiter det i pressemeldinga.

Fiske i sjøen

Fiske etter sjøaure med stang og handsnøre, inkludert dorging, blir stengt i sjøen i perioden 1. mars - 30. april i heile Møre og Romsdal, med unntak av i Smøla kommune. Fiske etter sjøaure i Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden innanfor E39 (Krifast) er stengt heile året. Rapportering av fangst av laks og sjøaure med stang i sjøen skal rapporterast på nettsida stangfiske i sjø.

Det er forbod mot å fiske laks og sjøaure i munningsfredningsområda. For båt gjeld dette heile året, medan det er lov å fiske med stang frå land etter sjøaure og laks når elva som munnar ut i sona er open for fiske etter sjøaure. Der det er fleire elvar i sona, gjeld den kortaste fisketida.

Sjølaksefiske med fastståande reiskap

Det vert ikkje opna for fiske med kilenot i Møre og Romsdal i perioden 2021-2025. Unntaka er Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden ut til Krifast. Her blir fisketida for laks redusert med ein månad, og er heretter 1. juli – 4. august. Sjøaure er freda og skal gjenutsettast. Det er ikkje lov å fiske laks og sjøaure med andre typar garn eller nøter.

Ørstaelva opnar for fiske 15. juni og ut juli månad. Det er lov å fiske maksimalt seks laks eller aure per fiskar.