Stenger det meste i Ålesund, Giske og Sula

Difor vert det sett i vert omfattande tiltak både i Ålesund og nabokommunane Giske og Sula, for å avgrense smitte.

Tiltaka skal gjelde til 11. april, om omfattar:

– Stenging av treningssenter.

-Ingen innandørs idrettsaktivitet, eller kulturaktivitet innandørs.

-Plikt til å bruke munnbind i situasjonar der det ikkje er mogeleg å halde ein meter avstand.

– Universitet, høgskole og fagskular skal halde lokala stengt. Undervisninga skal skje digitalt

– Skjenkeforbod

– Forbod mot dei fleste arrangement

– Svømmehallar, badeland, spa-anlegg, hotellbasseng og liknande må stenge. Unntak for skulesvømming og organisert svømmetrening for personar under 20 år.

Muterte virus

Smitteutbrotet i Ålesund stammar frå fleire kjelder og er delt i fleire grupperingar.

– Dei fleste er smitta av den britiske mutanten, men der er også éi liten gruppa som er smitta av ein annan mutant, skriv Sunnmørsposten.

Eit utbrot som har utspring frå ein student ved NTNU har usikker smitteveg.

– Det ser ut til at vi er på veg inn i ein tredje bølge, seier kommuneoverlege Olav Mestad i Ålesund.

Spreiing til Volda

Seint fredag kveld fekk Volda kommune melding om nytt smittetilfelle, og dette er importert smitte frå Ålesund.

– Vedkomande har vore på treningssenter i Ålesund i same tidsrom som ein som testa positivt tidlegare denne veka. Vedkomande testa seg og heldt seg heime med ein gang han fekk beskjed om dette. Det er ingen nærkontaktar i Volda og Ørsta, heiter det i ei pressemelding frå kommunen.