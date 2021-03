Den afrikanske Maria

Nyheiter

For to år sidan fekk eg oppleve den enorme katedralen i universitetsbyen Durham i England.

Men det første rommet alle måtte gå gjennom i inngangspartiet, var det vesle Maria-kapellet. Då katedralen vart bygd på 1100-talet, fekk kvinner kun lov til å be og feire gudsteneste her. Berre menn kunne skride inn i det store kyrkjerommet kor dei «eigentlege» messene foregjekk. Her var sosial rang og kjønnsrollemønster hogd i stein.

Heldigvis har britane ein fantastisk tradisjon med å stadig bringe inn ny kunst i sine gamle kyrkjerom. Den gamle, forsteina arkitekturen får ikkje stå uimotsagt, heller ikkje i Durham.

I Maria-kapellet vart eg difor bergteken av ei moderne Maria- skulptur forma av den polske kunstnaren Joseph Pryrz.

Her er Maria forma som ei ung, stolt, afrikansk kvinne. Liten og vever, utsulta, men verdig står ho der. Mot dei kalde, europeiske steinflatene, mot alle dei rike turistane med fine klede, står ho naken, i sterk kontrast. Ein varm glød av liv lyser opp det kalde rommet.

I dette rommet, som på mange vis er eit skammens rom, eit symbol på kvinneundertrykking, minner denne Maria-statuen meg på alle kvinner i verda som framleis vert undertrykka, som lider, men som likevel gir håp og liv til menneskeslekta med sin eigen kropp.

Det er til ein slik skikkelse Gud kjem i Bibelens fortelling. Han ser Maria, løfter ho opp frå sitt fastlagte livsløp, og gir ho verdigheit og ein ny kurs i livet. Ei ung kvinne vert den viktigaste brikka i Guds frelsesplan for heile verda.

Maria står der fortsatt og minner oss om at Gud er der ikkje berre for dei høgt på strå, men for dei som kjenner seg nedst på rangstigen. Og når Han behandlar sjølv den minste med verdigheit, så skal vi og gjere det same med kvarandre.

Bibelekst på Maria bodskapsdag:

46 Då sa Maria: «Mi sjel høglovar Herren, 47 og mi ånd frydar seg i Gud, min frelsar. 48 For han har sett til si tenestekvinne i hennar fattigdom. Og sjå, frå no av skal alle slekter prisa meg sæl, 49 for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; heilagt er hans namn. 50 Frå slekt til slekt varer hans miskunn over dei som ottast han. 51 Han gjorde storverk med sin sterke arm; han spreidde dei som bar hovmodstankar i hjartet. 52 Han støytte stormenn ned frå trona og lyfte opp dei låge. 53 Han metta dei svoltne med gode gåver, men sende dei rike tomhendte frå seg. 54 Han tok seg av Israel, sin tenar, og kom i hug si miskunn 55 slik han lova våre fedrar, Abraham og hans ætt, til evig tid.»

Luk 1,46-55