Stad skipstunnel – oppstart i år, ferdig innan 6 år

I den nye nasjonale transportplanen vert det lagt opp til at arbeidet på Stad skipstunnel kan starte allereie i år, og at han skal etter planen stå ferdig før utgangen av første seksårsperiode.

Kostnadsanslaget for skipstunnelen er 3,45 milliardar kroner.

- Stadhavet er eit av dei mest utfordrande og vêrharde havstykka som finst langs norskekysten, og det er vanskeleg for skipsfarten å passere Stad under dårlege vêrforhold. Av og til ser besetninga på fartøy seg nøydde til å vente på stillare sjø før dei kan passere havstykket, seier samferdsleminister Knut Arild Hareide, og legg til:

- Bygginga av Stad skipstunnel vil fjerne ein barriere for skipstrafikken i eit av dei mest vêrutsette og krevjande farvatna langs norskekysten, og eg er glad for at vi no kjem i gong med eit eineståande samferdselsprosjekt.

Stad skipstunnel vil bli 1,7 kilometer og vere dimensjonert for skip på storleik med hurtigruteskipet MS Midnatsol og ein (stor) ringnottrålar. Det vil seie ei seglingsbreie på 21,5 meter, seglingshøgde på 33 meter og eit seglingsdjup på 8 meter.