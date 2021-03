Slam frå masseuttak rann ut i lakseelv

Nyheiter

Miljøvernrådgjevar Magnar Selbervik har varsla Holen Sand og Grustak AS om at det er observert svært misfarga vatn frå massetaket ved Holen sist tysdag.

«Det skal i følgje krava i reguleringsplanen vere etablert fangdammar med tilstrekkeleg kapasitet som sikrar at det ikkje vert sleppt ut slamhaldig vatn til Holeelva/Bondalselva. Krav i høve utslepp til vatn går også fram av forureiningsforskrifta sitt kapittel 30», skriv Selbervik.

Ørsta kommune ber om snarleg attendemelding på kva som her har skjedd og kva tiltak som er/vert gjort for å sikre at dette ikkje gjentek seg.