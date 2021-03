Nyheiter

Kva i all verda skjer med denne rønna, Hammarbuda på Nordre Vartdal? Og kvifor får bygdefolk ikkje lov til å rive rønna på dugnad?

Det lurer leiar i Nordre Vartdal Bygdeutval, Roger Vartdal, på.

I ein epost til Ørsta kommune skriv han:

«Vi på Nordre Vartdal ser på dette huset kvar dag, og kvar dag ser vi forverring. Bordkledning dett av og i sjøen og takstein ligg laus på taket. Vi veit og ser at enkelte privatpersonar får brev frå kommunen om å utbedre for at det ikkje skal stå til fare for andre som går forbi, får gjerne også dagbot om det ikkje blir gjordt innen fristen.»

Og vidare:

«Kvar einaste dag og mange gonger for dag er det bilar og gåande forbi huset, folk som skal på kaia og fiske. Gjeld ikkje same reglar for kommunen som private? Å tilby seg å rive på dugnad får vi heller ikkje lov til, noko eg ikkje forstår.»

Roger Vartdal viser til at det i fleire år og kommunestyreperioidar har vore løyvd pengar til riving.

- Men ingenting skjer. Vi ventar no på svar kva som skjer, skriv Vartdal.