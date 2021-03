18 nye med korona i Stad

Nyheiter

13 personar i Selje og fem på Nordfjordeid fekk påvist korona torsdag.

I Selje tilhøyrer åtte personar same husstand, og tre er i ein annan husstand.

– Begge familiane har tilknyting til vaksenopplæringa i Selje og vart sett i karantene allereie tysdag kveld på grunn av mistanke om at det kunne finnast smitte i dette miljøet. Torsdag kveld er det også påvist at ein lærar ved vaksenopplæringa er smitta. Vedkomande var allereie i karantene. Til saman har då tolv personar knytt til vaksenopplæringa fått påvist smitte torsdag kveld. I tillegg er to av smittetilfella som vart kjent onsdag kveld også kopla til same miljø, seier ordførar Alfred Bjørlo i Stad kommune i ei pressemelding.

Både Selje barnehage og Selje skule er råka av koronautbrota.

Nordfjordeid

På Nordfjordeid har fire personar i husstand med ein tidlegare smitta person fått påvist smitte torsdag kveld.

– Desse tilfella var venta, og dei utløyser ingen nye nærkontaktar, opplyser kommunen.

Til sist har det torsdag kveld også blitt påvist smitte hos ein elev ved sjette trinn på Nordfjordeid skule, men eleven har ikkje vore på skulen sidan 5. mars, Dette nye tilfellet gir derfor heller ikkje grunnlag for karantene for sjette trinn eller andre trinn ved skulen.

– Eit stort tal personar har fått påvist smitte under utbrotet, men det er framleis slik at dei fleste smittetilfella er fordelt på relativt få, men store husstandar og kopla til kvarandre, skriv kommunen i ei pressemelding.