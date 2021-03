Ynskjer denne bygda meir Instagram-vennleg

Nyheiter

Det kjem fram når Ørsta kommune har gjennomført ein digital brukarmedverknad. Folk har vorte inviterte til å kome med innspel til planen som skal syne framtidig utforming for plassen mellom «Dampen»/Nilsbuda, Bellingen/Skyssbåtkaia og hagen i Prestegarden.

Innspela har enda i ein 22 sider lang rapport, og det er tydeleg at folk mykje er opptekne av det same. Det er per dato at parkeringsforholda kaotiske, asfalten er utsliten, det er for utydeleg avgrensing av kva som er veg, parkering og publikumsområde. Det er for få sitjeplassar, og det manglar lys.

Folk er bedne om å kome med forslag til kva kvalitetar dei ynskjer på plassen – for born, for lokalbefolkning og for turistar.

Mellom forslaga er lægre fartsgrense, bilfrie soner, stupetårn, fleire sitjeplassar, gjestebryggje, tilrettelegging for langtidsparkering andre stader enn på Sæbø-plassen. Og at Sæbø-plassen må utformast slik at han vert «instagram-vennleg».

Det vil seie at der er fotopunkt som er så særmerkte at turistar vil fotografere og leggje desse ut på Instagram, og der bileta kan spreiast vidare. Slik som reia på Christian Gaard på Trandal. Denne kjem folk langvegsfrå for å sjå og ta bilete av fordi dei har sett bilete på Instagram.

Det er også forslag om å få fram eit torgpreg på plassen, mellom anna med at der er plass til salsbuer av ymse slag.

Folk ynskjer også planter, eller som ein skriv: «Ja til fokus for å leggje til rette for pollinerande insekt».

Folk er også bedne om å prioritere tiltaka. Det har samanheng med at utviklinga vil ta tid etter at planen er ferdig. Då ynskjer kommunen å vite kva som må kome fyrst.

Då svarer folk opprydding i parkeringsforholda. Det handlar om merka plassar og at langtidsparkeringa må vekk frå torgområdet, gjerne til eit område ved bedehuset.

Vidare handlar det om ny asfalt på plassen, og at det vert etablert sitjeplassar. Det er ynske lenging av strandpromenaden, og også lyssetjing og beplanting.