Volda vgs-elevane skal testast på nytt i morgon og fredag

Volda kommune melder onsdag ettermiddag at dei ikkje fått melding om fleire positive prøvesvar. Men at Volda vgs-elevane skal testast på nytt i løpet av torsdag og fredag.

Sist fredag fekk Volda kommune melding om at ein elev som var til stades under ei filminnspeling av skulen sin tradisjonelle musikal i Ørsta kulturhus var korona-smitta. Sidan har to elevar til testa positivt for korona.

Det er snakk om mutert korona av typen sør-afrikansk eller brasiliansk, men Volda kommune har enno ikkje oppgitt kva type mutant det er snakk om.

Kommunen opplyser at dei har gjennomført intens smittesporing.

I alt er 154 elevar og tilsette tilknytt Volda VGS framleis i karantene. 115 av dei bur i Volda eller Ørsta, og 39 i andre kommunar.

Etter helga testa nokre av desse seg på nytt sidan dei hadde fått symptom, men ingen av dei var korona-smitta.