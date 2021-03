Vil flyge helikopter over tindane ein månad til

Nyheiter

Ranglefant, som er i ferd med å lage film om Sunnmørsalpane, har søkt Volda kommune om løyve til å flyge med helikopter over fjella ein månad til – fram til 22. april.

Volda har frå før gjeve løyve til helikopterflyging fram til 22. mars, og Ranglefant vil gjerne lande på Sandegga, Sunndalsnipa, Risenosa, Jakta, Salefjellet, Holshornet, Kårdalstindane, Bjørkehornet, Storhornet og Rokkekjerringa.

Men filmskaparane har møtt på utforrdring på vegen, og no er tida i ferd med å renne ut. Matias Myklebust i Ranglefant skriv:

«Vi har de siste ukene hatt utfordringer med vær og skredfare, og ser nå at sannsynligheten for at dette skal bedre seg er liten, før løyvet utløper. Jeg lurer derfor på om det er muligheter for å utvide tidshorisonten for løyvet frem til 22.april? Vi vil kun trenge å bruke løyvet en dag i denne perioden, og vi styrer selvfølgelig utenom påskeuken.»