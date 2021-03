Ørsta-politikarane sitt håp: Tussa-kraftverk bergar Skår

Nyheiter

Kaia på Skår er så elendig at ferjeskipperane nektar å leggje til der. Ørsta kommunestyret har tidlegare løyvd ein million kroner for å reparere kaia. Men det har sidan vist seg at kostnaden vert fem millionar kroner – så utsiktene for både Skår og kaia var ikkje særleg lyse før formannskapsmøtet.