Ingen på Ørstaheimen er smitta

Nyheiter

-Ingen bebuarar og ingen tilsette på Ørstaheimen er koronasmitta. Det har Ørsta kommune fått stadfesta, sa kommuneoverlege Marte Vaage Øie då ho tidleg tysdag ettermiddag orienterte Ørsta formannskap om korona-situasjnen.

-Vi er no i ein grei sitasjon. Heimen er no opna for besøk, sa Vaage Øie.

Det er per tysdag ettermiddag fire smitta i Ørsta. Tre smittetilfelle er knytte til kvarandre. Den fjerde personen fekk stadfesta smitte måndag. Vedkomande har få nærkontaktar i Ørsta, og arbeider i Ålesund. Smittesporingstemaet i Ålesund arbeider også med dette tilfellet.

-Vi kan ikkje seie at vi har kontroll i Ørsta. Komande veke og neste veke vil gje fleire svar. Vi har ikkje vurdert behov for tiltak utover dei nasjonale i Ørsta, sa Vaage Øie.

Ho orienterte også om stoda i Volda, der smittesporingsteamet kan nærme seg eit svar.

-Det viser seg at smitten til di te elevane ved Volda vidaregåande skule kan ha tilknyting til eit tidlegare meldt tilfelle. Vi kan ikkje seie dette sikkert enno, men det vil vere godt nytt om vi har kontroll på smittekjelda, sa Vaage Øie.