Nye leiarar i Volda

Thomas Bergset Mandal (t.v.) er konstituert seksjonsleiar for lavterskeltilboda i rus- og psykisk helseteneste i Volda kommune. Odd Harald Sundal (t.h.) er konstituert seksjonsleiar for forvaltning og drift i eigedomsavdelinga.

Det skriv Volda kommune på si heimeside.

Thomas Bergset Mandal har tilsett i rus- og psykisk helseteneste som miljøterapeut dei siste fire åra. Han har bakgrunn er som miljøterapeut innan flyktningfeltet, rus- og psykisk helse, og har ein mastergrad i Helse- og sosialfag.

Odd Harald Sundal har vore i tenesta rus- og psykisk helsevesen dei siste 10 åra. Han har bakgrunn innan mekanisk konstruksjon, sjølvstendig næringsdrivande og som selgar.

- No har han altså tatt til i stilling som seksjonsleiar for forvaltning og drift i eigedomsavdelinga og er leiar for alle driftsteknikarane i Volda kommune. Han har ansvar for alle kommunale bygg, skriv Volda kommune.