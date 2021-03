«Vi går spennande dagar i møte - test deg før du reiser heim»

Nyheiter

Volda kommune varslar at faren enno ikkje er over etter utbrota av mutert koronavirus her i distriktet, og trur vi går spennande dagar i møte. Og Ørsta kommune oppmodar alle som kjem heim til vårt område til påske om å teste seg først.

Volda og Ørsta påpeikar at det framleis er mange i karantene og ventekarantene. Ikkje alle har fått svar på første testen etter mutantkorona-utbrota i Ørsta-Volda. Først komande helg vert det klart kor mange som er smitta av det svært smittsame viruset.

Volda skriv:

"Sjølv om vi har sett nærkontaktane i karantene, er det ekstra viktig at alle er påpasselege med smittevernrutinane. Den siste tida har vi hatt så lave smittetal lokalt at mange trulig har begynt å slappe av.»

Ørsta skriv:

"Ørsta kommune rår alle som kjem heim til påske, frå område med høgt smittepress, om å teste seg. Dette kan dei gjere der dei er før heimreise, eller når dei har kome hit, på teststasjonen i Hovdebygda. Dei bør halde seg heime og unngå nærkontaktar fram til testsvaret har kome."

Og begge kommane rår til å auke avstanden og ha færre nærkontaktar.

Og gjentek dei vanlege råda om god hygiene og einmeteren. Og færrast mogleg nærkontaktar utanom dei du bur saman med.

Der mange bur saman, til dømes i asylmottak, studentbustad eller brakkebyar, bør ein dele opp bustaden/bygget, slik at kun mindre grupper (maks 5-10) brukar dei same fellesområda. Dei mest risikoutsette bør ha eige bad, toalett og kjøkken eller få maten levert.

Andre kontaktar bør også vere dei same over tid, til dømes eigne grupper på arbeidsplassen eller i skulen og barnehagen.

Sosial kontakt

Alle bør avgrense sosial kontakt.

Det vert oppmoda om å møte andre utandørs, og ikkje ha besøk av fleire enn fem gjester i tillegg til dei som alt bur saman.

Dersom alle gjestene kjem frå same husstand kan ein vere fleire, men ein må likevel ikkje vere fleire enn at ein kan halde avstand.

Arrangement

Arrangement som samlar personar fra ulike kommunar bør bli utsett eller avlyst.

Reglar for arrangement

Dette er lovfesta i forskrift:

Maks ti personar på private samkomer utanom i eigen heim, som til dømes bursdag i leigd lokale.

Maks ti personar på innandørs arrangement, likevel 100 personar der alle i publikum sit på faste tilviste plassar.

Maks 50 personar på innandørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som berre samlar deltakarar fra samme kommune.

Maks 200 personar på arrangement utandørs, likevel 3x200 personer der alle i publikum sit på faste tilviste plassar.

Servering av alkohol berre til dei som får servert mat. (Det skal vere drikke til maten, ikkje mat til alkoholhaldig drikk.) Skjenkestopp klokka 22.00.

Reise

Reiser til utlandet er fråråda. Unngå unødvendige reiser innanlands.

Reiser til studiestad kan reknast som naudsynt reise.

Ein kan reise på hytta (eigd eller leigd) eller hotell innanlands, men unngå kollektivtransport om det er mogleg.

Personar som reiser til kommunar med mindre strenge tiltak bør som ein hovudregel følge råda som gjeld i kommunen dei bur i til vanleg.

Butikkar

Alle kjøpesenter og butikkar skal syte for at det er mogleg å halde minst ein meter avstand.

Restaurant, kafé og utestad

Servering av alkohol berre til dei som får servert mat.

Skjenkestopp kl. 22.00.

Minst ein meter avstand mellom gjester utanfor same husstand.

Sitteplassar for alle gjestane, kun bordservering av alkohol.

Det skal registrerast kontaktopplysningar til gjestene.