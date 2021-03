Stad-ordføraren ser lysning

Nyheiter

Det har kome eitt nytt smittetilfelle i Stad i løpet av søndagen, og talet på smitta er med det oppe i 32 personar. Det siste tilfellet er resultatet av eit seint innkome prøvesvar fredag

- Denne personen var allereie i karantene i ein husstand med andre smitta, skriv ordførar Aldred Bjørlo i ei pressemelding.

Han meiner kommunen er i ferd med å få kontroll på utbrotet.

- Talet på nye nærkontaktar utanfor husstandane har vore svært lavt. Til tross for omfattande testing av personar i lokalmiljøet som har symptom på sjukdom, har ein i veka som gjekk ikkje påvist smittetilfelle som ikkje kan relaterast til tidlegare smitta. Det er eit uttrykk for at det omfattande smittesporingsarbeidet med kartlegging av nærkontaktar, karantene og testing har gitt god oversikt over situasjonen, og at ein kan komme til å sjå slutten på utbrotet i dagane som kjem, står det i ei pressemelding.