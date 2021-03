Mattilsynet åtvarar mot ny grønsaktrend

Nyheiter

NPK: Mattilsynet åtvarar mot å dyrke grønsaker ved å ta frø frå grønsaker ein har kjøpt i daglegvarebutikken.

Under koronaepidemien har mange prøvd å dyrke grønsaker og frukt i hagen eller på balkongen. I fjor melde Felleskjøpet om ei tredobling av salet av såvarer til hage. Det var også over 50 prosent vekst i salet av jordprodukt.

No åtvarar Mattilsynet mot råd og tips i sosiale medium, som kan vere problematiske. Det gjeld trenden med å dyrke nye grønsaker av frø frå tomatar eller matpoteter kjøpte i butikk.

– Det er ein risiko å gjere det, for det kan vere med på å spreie plantesjukdomar. Heimedyrking er ein fin og sunn hobby, så lenge ein gjer det på rett måte, seier seksjonssjef for plantar i Mattilsynet, Are Sletta til Nationen.

Sletta fortel at plantesjukdomar i verste fall kan få alvorlege konsekvensar for norsk jordbruksmark i fleire tiår framover.

– Vi ser ein del utbrot av platesjukdomar vi ikkje har hatt før. Dyrkar du til dømes matpotet i hagen, kan sjukdomar som potetkreft spreie seg til jordbruksareal, åtvarar han.