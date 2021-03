Kvardagslykke med sauedrift og matformidling

Nyheiter

– I perioden eg budde i utlandet og storbyar snudde matinteressa seg mot alt det nye og spennande, og eg gløymde vekk dei tradisjonane eg vaks opp med. Det å flytte heim sette i gang ein prosess i meg, der eg oppdaga dei gamle mattradisjonane på nytt. Dei handlar om meir enn oppskrifter og gode smakar. For meg handlar det om ein grunnleggjande respekt for naturen, for råvarene og for dei som har produsert dei, seier Margit Dale frå Setesdal.