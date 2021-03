Ein tredje elev smitta- smittevegen truleg klarlagt

Nyheiter

Ein tredje elev ved Volda vidaregåande skule har testa positivt, opplyser kommuneoverlegen i Ørsta søndag kveld.

Dermed er tre elevar smitta av eit mutert virus.

- Eleven var sett i karantene og bur i ein annan kommune. Det har kome svar på ein god del prøver, men vi ventar framleis svar på mange. Volda VGS har heimeskule frå måndag til situasjonen er meir avklara. 26 nye ved Volda VGS vart sett i karantene søndag, skriv Ørsta kommune i ei pressemelding.

- Vi trur no at vi har lukkast i å finne smittekjelda til utbrotet i Volda og det er veldig gode nyheiter. Vi vil påpeike at det i tilfelle kan tyde på at dette viruset er svært smittsamt, seier kommuneoverlege Marte Vaage Øie i Ørsta.

Ber ferjepassasjerar teste seg Volda kommune ber passasjerar på ferja Volda - Lauvstad fredag om å teste seg.

Ørsta

I Ørsta har det ikkje blitt meldt fleire positive.

- Vi vurderer framleis situasjonen i Volda og Ørsta som uoversiktleg, men det er ikkje grunnlag for å gjere strengare tiltak i skular, barnehagar, idrett og arrangement. Vi rår til at alle å følgjer dei nasjonale anbefalingane, men er ekstra flinke med smittevern og gjer nøye vurderingar om enkelte arrangement bør utsetjast eller ikkje, står det i oppdateringa søndag kveld.

Volda vidaregåande skule har heimeundervisning måndag.

- Det blir heimeskule (digital undervising) for alle elevar ved Volda vidaregåande. skule i morgon, måndag. Elevar og tilsette har fått meir informasjon via interne kanalar (Teams), står det på skulen sine heimesider.