Stad: åtte nye smitta

Det er åtte nye positive i Stad, skriv kommunen i ei pressemelding.

- Status laurdag kveld er då at til saman åtte nye personar har fått påvist smitte etter testing fredag. Dermed har til saman 31 personar fått påvist covid-19-smitte i Stad kommune under dette utbrotet. Omkring 60 personar er no i karantene. Til trass for åtte nye smitta er situasjonen framleis at alle smittetilfella under utbrotet kan koplast til kvarandre, og i samråd med FHI er vurderinga at ein har kome langt i å kunne kontrollere utbrotet, skriv kommunen.