Smitte på Volda vidaregåande skule

Nyheiter

Det siste koronatilfellet i Volda gjeld ein elev ved Volda vidaregåande skule. Dei fleste elevane på musikklina og medielina er truleg nærkontaktar. Dette opplyser rektor Trond Hjelseth.

– Vi fekk melding om at ein elev har testa positivt fredag. Vi har jobba med å få oversikt over nærkontaktar og har i dag tidleg sendt listene over til smitteteamet i kommunen, seier Hjelseth.

Skulen har og sendt melding til elevane ved musikklina og dei fleste elevane på medielina.

'- Alle vert oppmoda om å teste seg så raskt som råd, seier Hjelseth.