Ein til smitta ved Volda vgs- mutert virus

Nyheiter

Volda fekk laurdag kveld meldt eit nytt smittetilfelle av covid-19. Det er ein dei muterte variantane, og det er ein annan variant enn den britiske, som er påvist i Vartdal/Ørsta-utbrotet.

- Tilfellet er knytt til Volda Vgs. Vedkomande var nærkontakt med tilfellet som vart meldt fredag. Smittekjelda er framleis ukjend og vi fekk i kveld beskjed om at det dreier seg om anten sørafrikansk eller brasiliansk mutasjon, men det er ikkje stadfesta kva for ein av dei, skriv Volda kommune i ei pressemelding.

129 i karantene

Til no er 129 personar sett i karantene i samband med dette tilfellet. 40 av personane som er sett i karantene bur i nabokommunar (Vanylven, Hareid, Sande, Ulstein, Herøy, Stryn og Stad). Smittesporingsarbeidet held fram utover kvelden og morgondagen og fleire vil bli sett i karantene.

-Vi har no ein uoversiktleg situasjon med ukjend smittekjelde i både Volda og Ørsta og det er snakk om to ulike mutasjonar. Teststasjonen har tatt 271 testar laurdag og vil teste fleire nærkontaktar søndag. Vi vil be alle om å ha få nærkontaktar dei neste dagane og unngå folkemengder. No er det viktigare enn nokon gang at vi følger smittevernreglane, skriv Volda kommune i ei pressemelding.

Dei smittevernansvarlege kjem med denne oppmodinga: "Det er viktig med gode smittevernrutinar, og vi oppmodar om å ha få nærkontaktar og unngå folkemengder."

Ørsta:

Det er ikkje meldt fleire positive prøvesvar knytt til utbrotet i Ørsta.

-Alle tilsette og bebuarar på Bakketun har testa negativt på første test. Vi har fått bekrefta at det dreier seg om den britiske mutasjonen. 58 personar er i karantene i samband med dette, står det i ei pressemelding frå Ørsta og Volda kommunar.