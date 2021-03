No er det klart for bygging av Stad skipstunnel

Nyheiter

Regjeringa la fredag fram forslag om å byggje Stad skipstunnel for Stortinget.

– Målet med prosjektet er å betre framkoma og tryggleiken for sjøtransport som skal passere Stadlandet. Det betyr at skipstrafikken ikkje skal ha forseinkingar av betyding på grunn av forholda ved Stad, og at ulykkesrisikoen ikkje skal vere høgare enn gjennomsnittet for kysten, seier Hareide.

Stad skipstunnel vil bli 1,7 kilometer og vere dimensjonert for skip på storleik med hurtigruteskipet MS Midnatsol og ein (stor) ringnottrålar. Det vil seie ei seglingsbreie på 21,5 meter, seglingshøgde på 33 meter og eit seglingsdjup på 8 meter.

– Dette vil bli den første skipstunnelen i verda av ein slik storleik. Stad skipstunnel er derfor eit pionerprosjekt der Norge går føre, seier samferdselsministeren.