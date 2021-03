Mutert virus stadfesta i Stryn

Nyheiter

(Fjordingen): Torsdag ettermiddag vart det stadfesta eit nytt tilfelle av Covid-19 i Stryn, knytt til utbrotet i Stad. Viruset er stadfesta å vere den engelske mutantvarianten.

- Vi har torsdag ettermiddag fått stadfesta at ein av nærkontaktane i Stryn til kjent smitte i Stad har testa positivt på test nummer to under smittekarantena. Denne personen har no lette symptom og er isolert. Personen har ingen nærkontaktar. Vi har ikkje fått ytterlegare nærkontaktar til utbrotet i Stad kommune sidan 7. mars, opplyser smittevernlege Marius Solbakken.

- Smittar svært lett

Smittekjelda til smitteutbrotet i Stad kommune er framleis ukjent.

- Mutasjonsanalyse viser at viruset er ein engelsk virusvariant. Det har vi også fått stadfesta på ein av dei smitta i Stryn. Denne virusvarianten smittar svært lett, seier Solbakken.

Først når du sjølv er smittsam

Nesten alle som har fått Covid-19-smitte vil utvikle symptom innan 10 dagar. Men ikkje alle. Nokre vil utvikle symptom seinare.

- Basert på oppdaterte tal frå FHI, vil 98-99,9% av dei smitta med koronavirus utvikle symptom innan 10 dagar, men nokre få vil kunne utvikle symptom seinare. Det er først når du sjølv er blitt smittsam at ein kan påvise koronavirus med testing. Smittsam blir du inntil 48 timar før du får symptom på sjukdom. I tida mellom du har blitt smitta og fram til du blir smittsam vil difor ikkje testing vise at du har koronavirus i kroppen, understrekar Solbakken.

- Det er difor vi på ny testar dei som er definert som nærkontaktar 7-9 dagar etter dei sist var utsett for smitte.

Ikkje mistanke om ukjent smitte

Behovet for ytterlegare smitteverntiltak vert fortløpande vurdert etter korleis smitteutbrotet utviklar seg i Stad og Stryn.

- Det er per i dag ikkje mistanke om at vi har ukjent smitte i Stryn kommune, og tenestetilbodet i kommunen går som normalt, seier smittevernlegen.