Ingen nye positive -framleis ukjent smitteveg

Nyheiter

Kommuneoverlegen i Ørsta har enno ikkje lykkast med å finne smittekjelda til dei to smittetilfella på Vartdal. Men ein hypotese om at det var besøk frå Austlandet i vinterferien som har utløyst smitten vert lagt vekk.

- Ei hypotese var eit vinterferiebesøk, men desse testa negativt i forkant av besøket og no har vi fått bekrefta at dei også testa negativt torsdag. Det betyr at vi no har ein potensielt meir alvorleg situasjon med ukjend smitte i bygda, skriv kommunen i ei pressemelding.

Teststasjonen i Hovdebygda har fredag tatt 262 koronaprøver, og ventar framleis på mange prøvesvar.

-Det har så langt ikkje kome melding om fleire positive, opplyser kommunen.

Det betyr tre smitta førebels- dei to på Vartdal, og ein tilsett ved Ørstaheimen.

Eitt nytt tilfelle Tilsett ved Ørstaheimen er smitta Ein tilsett ved Ørstaheimen er stadfesta å ha koronasmitte. Tilsette og bebuarar ved ei avdeling er sett i karantene, og vil bli testa.

Kommunen legg til i pressemeldinga: "Vi vil minne om at koronaviruset kan gi svært svake symptom, og at alle med nyoppståtte symptom må ha svært låg terskel for å teste seg. Dersom ein er smitta av koronavirus, vil ein kunne smitte vidare sjølv om ein kun har svake symptom."

Teststasjonen i Hovdebygda held ope laurdag 13.03. kl 09 - 12. Koronatelefonen er også ope i same tidsrom, og det er mogleg å bestille time på nettet, opplyser kommunen.