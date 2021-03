Støttar sikring av Liadalsnipa

Nyheiter

Både Friluftsliv ved Høgskulen i Volda og DNT Sunnmøre støttar at utsette punkt på Liadalsnipa vert sikra med kjetting, slik Liadal kulturlag ønskjer.

– Her kan det gå menneskeliv Råsa til Liadalsnipa har i løpet av dei siste åra vorte livsfarleg. No ynskjer Liadal kulturlag å sikre råsa med kjetting.

Men ingen av foreiningane ønskjer at trafikken til den kjende fjelltoppen skal aukast.

- Sidan det etter kvart har vorte ganske mykje ferdsel til Liadalsnipa og turen har vorte meir utsett, tenkjer vi at dette er ein stad der det kan vere rett å få på plass ei forsvarleg sikring. Men sidan turen uansett er utsett i øvre delen, må ikkje sikringstiltak nyttast for marknadsføring for å få fleire til å gå der, skriv Friluftsliv ved Høgskulen i Volda i eit høyringssvar.

- Vi deler kulturlaget si bekymring, og forstår behovet for sikring. Det er likevel viktige prinsipp å følge i slike saker, skriv DNT Sunnmøre.

Dei meiner tiltaket ikkje må brukast som argument for enklare tilrettelegging andre stader.

- Små sikringstiltak på enkelte utsette parti, på elles lette stiar bør vere greit. Men vil dette tiltaket føre til meir ferdsel, og dermed større slitasje og auka behov for sikring andre stader langs ryggen? Spør DNT Sunnmøre.

- Kor mykje, og korleis skal det i så fall tilretteleggast her? Heldigvis har Liadalsnipa unngått massiv eksponering som turmål på Ut.no, Morotur og liknande kanalar, men har hatt stor eksponering på sosiale media. Vi tilrår at Liadalsnipa ikkje vert marknadsført noko ytterlegare sjølv om kjettingen vert hengt opp, skriv DNT Sunnmøre i eit høyringssvar.