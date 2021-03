Vil ha idedugnad om jordvern

Nyheiter

Det var i mai i fjor at kommunestyret vedtok å ha ein idedugnad om jordvern. Han skulle haldast i løpet av eitt år, og skulle munne ut i konkrete framlegg til tiltak som vil verne om dyrka og dyrkbar jord i Ørsta kommune.

– Fleire av sakene Ørsta kommunestyre har handsama siste tida har ytterlegare aktualisert spørsmåla om jordvern og behovet for å finne fram til løysingar for å verne om dyrka og dyrkbar jord. Ørsta SV ber difor om ei orientering i kommunestyret, skriv Magnar Hjertenæs på vegner av SV til ordføraren. SV vil ha svar på to spørsmål:

1. Er det framleis planar om å gjennomføre idedugnaden om jordvern våren 2021, eventuelt som eit digitalt arrangement?

2. Er det andre tiltak under planlegging eller arbeid som skal sikre vernet om dyrka og dyrkbar jord i Ørsta kommune?

Det er kommunestyremøte i Ørsta den 24. mars.