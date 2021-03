Nyheiter

(Sunnmørsposten): – Dei komande dagane er ikkje dagane for å reise på kryss og tvers og besøke kvarandre. Og det er ikkje helga for å planlegge shoppingtur til Ørsta eller ei helg for å gjere noko anna kjekt langt vekke, sa ordførar Alfred Bjørlo i det hasteinnkalla formannskapsmøtet i Stad onsdag.