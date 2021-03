Bekymra ordførar

Nyheiter

Ordførar Stein Aam i Ørsta seier han er bekymra etter meldingane om at to personar er smitta med mutert virus i Ørsta. Kommunen har opplyst at smitteutbrotet er tilknytt Vartdal, og at den eine smitta har vore i Vartdal barnehage.

Det vert arbeidd no med å informere nærkontaktar.

Ordføraren seier at han er uroa over konsekvensane dersom mange vert sett i karantene.

– Vartdal er eit næringstungt område, og eg er spesielt redd for konsekvensane for næringslivet, dersom mange må i karantene, eller vert smitta, seier Stein Aam.

Ordføraren seier at det førebels ikkje vert sett krisestab i kommunen.

– Kommuneoverlegen arbeider no for full med smittesporing. Så får vi vurdere situasjonen på nytt torsdag morgon, seier Stein Aam.