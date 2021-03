Varslar tilbodsrunde for Oslo-ruta

Nyheiter

Dette er i samsvaret med Stortinget sitt vedtak knytt til statsbudsjettet for 2021. Der kom det fram at staten igjen skal inn med støttekjøp for rutene Ørst/Volda – Oslo, Florø – Oslo og ruter frå og til Stokmarknes.

Samferdselsdepartementet håper å kome i gang med tilbodsrunden straks, då noverande ordning med støttekjøp er eit koronatiltak, og er tidavsgrensa til ut april med moglegheit for forlenging i to månader.

Koronaordninga gjeld to daglege rundturar Oslo – Hovden. Frå lokalt hald er det argumentert med at dette talet må opp i fire når ruta skal ut på ordinært tilbod.

– Vi har merka oss synspunkta i innspelet i vår tidlegare dialog om desse rutene. Om dykk ynskjer å ta opp andre forhold enn dei som er ein del av innspelet eller om det er noko knytt

til Samferdselsdepartementet sitt arbeid med nytt flyrutekjøp for rutene Florø – Oslo og ØrstaVolda – Oslo, ber vi om at dykk tar kontakt, heiter det i eit skriv frå Samferdselsdepartementet til Ørsta og Volda kommunar.

Departementet oppfattar vedtaket om støttekjøp som tidsavgrensa. Det vil seie at dersom Hovden – Oslo skal ha støttekjøp også etrter 31. mars 2024, må det kome nye vedtak.