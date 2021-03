Fem nye smitta i Stad

Nyheiter

Det er no i alt påvist smitte hos 17 personar i Stad kommune (tidlegare Eid og Selje)

- Fem nye personar har fått påvist smitte i løpet av tysdagen, opplyser kommunen i ei pressemelding.

170 personar testa seg måndag.. Mange av desse var born og tilsette i to klassar ved Nordfjordeid skule og ei avdeling i Golvsengane barnehage som er sett i karantene fordi eit barn i klassen/avdelinga fekk påvist smitte søndag.

Dermed er det 17 påviste smitta i utbrotet i kommunen. I morgon ventar svar på nye testar.

- Onsdag vil ein få svar på 212 prøver som er tekne tysdag. Gjennom dette vil ein få kartlagt situasjonen ytterlegare. Etter ei grundig vurdering i samråd med Folkehelseinstituttet, har ein framleis ikkje funne grunnlag for stenging av skular eller andre inngripande tiltak i samfunnet no. Barnehagar og skular held fram med drift på gult nivå med inndeling i kohortar (faste grupper). Nye vurderingar vil verte gjort dag for dag avhengig av vidare utvikling, står det i pressemeldinga.

Det er ikkje klart kva type koronavirus dei er smitta av.