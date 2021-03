– Smitta må ned

Nyheiter

På Stortinget tysdag varsla statsministeren at det ikkje vert sett i verk nye strenge tiltak mot koronasmitten dei fyrste dagane. Kommunane har eit stort ansvar. Men lukkast ikkje kommunane, kan det kome strenge tiltak på nasjonalt nivå.

– Talet på innleggingar på sjukehus aukar, det same gjeld talet på personar som trenger intensivbehandling. Det gir grunn til bekymring, seier statsminister Erna Solberg.

Lokale tiltak

I samband med pandemien er det allereie sett i verk ei rekke tiltak som gjeld hele landet. Ved lokale smitteutbrudd vil det vere behov for meir inngripande lokale tiltak. Det er viktigare enn nokosinne at kommunane reagerer raskt.

– Kommunane, som har gjort ein fantastisk innsats under pandemien, må sette i verk nødvendige og tilstrekkelege tiltak umiddelbart når de oppdagar smitte. Kommunelegen må umiddelbart ta grep for å stoppe smittespreiing viss det tar tid før kommunestyret kan samlast, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kommunar med utbrot må raskt samordne tiltak med nabokommunane for å hindre at smitten spreier seg. Kommunelegane i de råka kommunane må raskt sørge for felles grep viss det tar tid for kommunane å samordne seg

Regionale tiltak

Regjeringa varslar at ho vil reagere raskt og gripe inn dersom tiltaka laet vente på seg og det er fare for smittespreiing. Regionale tiltak fastsett av regjeringa vil bli vurdert i blant anna i følgjande situasjonar:

* der hastegraden gjer det nødvendig med rask og koordinert regulering, eller der vedtaksprosessene i kommunane tar for lang tid,

* der kommunar med nokså like behov i same region ønsker ulike tiltak,

* der det er tvil om tiltaksnivået i et område er tilstrekkeleg til å slå ned smitten,

* dersom andre nasjonale omsyn tilseier det, eksempelvis kapasiteten i spesialisthelsetenesta.

Store deler av den norske befolkninga er allereie omfatta av svært strenge tiltak. Førre veke innførte regjeringa restriksjonar i fleire kommunar i Vestfold og Telemark. Befolkninga i Oslo har hatt strenge restriksjonar i fleire månader.

Nasjonale tiltak

– Viss vi saman lykkes med å slå ned smitten med lokale og regionale tiltak, kan vi unngå ytterlegare forsterkede nasjonale tiltak som også vil ramme område med mindre smitte. Men dersom de lokale, regionale og nasjonale tiltalene vi har i dag viser seg å ikkje vere tilstrekkelege til å få ned smitten, vil vi måtte innføre strengare nasjonale tiltak, seier Erna Solberg.

Dette er dei strengare nasjonale tiltakasom vil bli innført dersom dagens tiltak ikkje er nok til å få ned smittespredningen:

* Anbefaling om å halde to meters avstand til andre bortsett frå personar i egen husstand eller nærkontaktane til aleneboende.

* Anbefaling om maks ti private kontaktar per veke, i tillegg til grensa på maks fem gjester.

* Forbod mot skjenking av alkohol.

* Forbod mot innandørs organisert idretts- og fritidsaktivitetar for vaksne. Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere

* tenging av treningssenter og svømmehaller. Unntak for svømmetrening for barn og rehabilitering.

* Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparkar, bingohaller og liknande.

* Arbeidsgivar skal sørge for at tilsette jobbar hjemmefra på alle arbeidsplassar det er praktisk mogleg

Færre deltakarar på arrangement:

* Inne: 20 personar med faste, tilviste sitteplassar (ned frå 100)

* Inne: 50 personar i begravelser og bisettelser (ned frå 100) –

* Inne: 50 personar på arrangement for de under 20 år – berre frå same kommune

* Ute: 50 personar på arrangement (ned frå 200 eller 600 ved faste, tilviste sitteplassar)

Dersom regjeringa ser eit ytterliggere behov for det, vil regjeringa også vurdere å gjeninnføre anbefalingane frå januar, medrekna:

* Anbefaling om ikkje å ha besøk heime for ein periode på to veker

* Utsette alt av arrangement

* Digital undervisning i universitet, høyskoler og fagskolar

* Ungdomsskolar og vidaregåande skolar på raudt nivå

* Kommunar med høgt smittetrykk bør vurdere raudt nivå også på barneskolar og barnehagar

– Sjølv om vi ikkje innfører nye nasjonale tiltak i dag, vil eg minne om de anbefalingane som gjeld. Alle, i hele landet, må avgrense sosial kontakt. Skal ein møte nokon utanfor husstanden, så gjør det helst utandørs. Ikkje reis til utlandet. Innanlands bør unødvendige reiser unngåast. Alle som har moglegheit, bør ha heimekontor. Arrangement som samlar folk frå fleire kommunar, bør avlyses eller utsettast, seier Solberg.

Reiser og påskeferie

Fram til 15. april gjeld reiserådet om ikkje å reise til utlandet, med mindre det er strengt nødvendig. Det betyr at folk som bor i Norge ikkje bør dra til utlandet i påskeferien.

Nordmenn og folk som er busett i Norge som nå drar på ferie ut av landet, må også vere forberedt på at regjeringa vurderer å utvide karantenehotellordninga til nye grupper. Det betyr at personar som reiser på fritidsreise til utlandet nå, sannsynlegvis må ta innreisekarantenen på hotell når de kjem heim igjen.

Regjeringa vil også vurdere å forskriftsfeste et krav om at de som gjennomfører innreisekarantene heime, må ha åtskilde soverom og eige bad, og kunne halde to meters avstand.

Regjeringa anbefaler også at det planlegges for digital undervisning i universitet og høyskoler den første veka etter påske.

Skolar og barnehagar

Regjeringa gjer ikkje endringar i det nasjonale tiltaksnivået for skolar og barnehagar.