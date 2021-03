Tid for å søkje SFO

Nyheiter

Ørsta kommune minner om at det er tid for å søkje plass på skulefritidsordning for neste skuleår. Søknadsfristen er 30. mars.

Kommunen har eit tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for 1.-4. årstrinn, og for born med behov for individuell tilrettelegging på 1.-7. årstrinn. Alle SFO avdelingar har opningstider kl.07.15-16.15.

Du søkjer om SFO plass i Oppvekstportalen, her kan du også gjere endringar eller seie opp SFO plass.

Elevar som skal starte på 1. trinn

Alle som skal starte på 1. trinn hausten 2021 har fått eit brev om kva skule dei skal starte på hausten 2021. De søkjer om SFO plass i Oppvekstportalen.

Elevar ved 2.- 4. trinn

Alle born som har SFO plass har denne til dei går ut av 4. trinn. Ønsker de å endre eller seie opp plass gjer de det i Oppvekstportalen. Har de ikkje plass men ønsker det, må du søke om det i Oppvekstportalen.

Elevar 5. - 7. trinn

For born med behov for individuell tilrettelegging kan de sende ein søknad til rektor ved skulen barnet er elev.

Redusert foreldrebetaling

Ingen husstand skal betale meir enn 6% av den årlege inntekta si for ein SFO plass for born på 1. og 2. årstrinn. Dersom den årlege sumen for SFO utgjer meir enn 6% av den årlege inntekta til husstanden, kan de søkje om redusert foreldrebetaling.