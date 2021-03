"For kvinner som lever med krig, handlar det om å overleve"

Nyheiter

Måndag feirar vi 8. mars. Tsehai Birhan Ghebrezgiabher i Ørsta, som står på stortingslista til Møre og Romsdal SV, vil gjerne minne om at dette er ein internasjonal dag.

- For meg som kom hit som flyktning frå Eritrea, og som veit kva som skjer i heimlandet mitt for tida, kan nokre av dei «norske» kampsakene verke mindre betydelege, seier ho.

Sjølvsagt er også Tsehai oppteken av saker som likeløn og rett til heiltid, men for henne er det aller viktigast å minne om kva mange kvinner i verda slit med. For dei som lever med krig handlar det om å overleve, om mangel på tryggleik, mat, hus, skule - grunnleggande gode som er sjølvsagde for oss.

- Dei veit ikkje eingong om 8. mars, og dei treng verkeleg vår solidaritet!

Derfor har ho skrive eit dikt om dette, Din skjebne, som sitt bidrag til årets 8. mars.

Tsehai kom til Noreg for 11 år sidan. Etter å ha budd i Volda i 6-7 år, bur ho no i Ørsta saman med sambuaren. Ho jobbar på Volda omsorgssenter som helsefagarbeidar, etter å ha teke utdanning i Ålesund. Ho har gjort seg nokre tankar om kva som er viktig for god integrering, noko ho tek med seg inn i politikken.

-Språk er nøkkelen både til jobb og til å verte ein del av samfunnet, seier ho. Difor er det så viktig å setje av nok ressursar til norskopplæring og språkpraksis. Ho legg heller ikkje skjul på at kulturbakgrunn kan skape kommunikasjonsproblem.

- Når eg tenkjer på morsmålet mitt, og med kulturbakgrunnen min, kan det ofte bli misforståingar i høve til den norske tenkemåten. Det har ho sjølv erfart, og faren når ein opplever dette er at ein misser motet og vert deprimert.

- Då er det viktig med oppfølgjing, både i språkopplæring og arbeidsprasis, slik at ein hjelper kvarandre til å forstå, seier ho.





DIN SKJEBNE

Langt i frå, som bur der

du snille og vakre

noko vil eg sei

kvinne, om deg.





Trygg kunne du ikkje vere

på grunn av at enkelte.

som ikkje ville lytte

helst ikkje kjenne

det du har i hjartet

som er uhelbredeleg smerte.





Derfor !!

lukkeleg kunne du ikkje vere

på grunn av at enkelte

ved å skaffe krigen

øydelegge framtida

ved å drepe folk

vert dei glade og fornøgde.





Derfor !!

heldig kunne du ikkje vere

på grunn av at enkelte

utsette deg for krigsbrann

slik at du pusta inn røyken

og du smelta i flammen.





Derfor !!

stolt kunne du ikkje vere

på grunn av at enkelte

hindra deg i å nyte

smake det gode livet

og naturlege gåver





Derfor !!

imponert kunne du ikkje vere

på grunn av at enkelte

sjølv om det er mange

som slår ring om deg

føler du deg likevel åleine





JA !! det er du kvinne

sånn blei din skjebne !!





Birhan Ghebrezgiabher