- Den beste vaksinen er skulegang for jenter

Nyheiter

Korona-pandemien har vore ei enorm helsekrise som har sett sitt preg på heile verda gjennom siste året. Han har påverka arbeidet for kvinner sine rettar og likestillingsarbeidet på ein negativ måte. I tillegg til økonomisk tilbakegang (resesjon), bortfall av inntekt og stengte skular har pandemien også påverka arbeidet for kvinner sine rettar og likestillingsarbeidet på ein negativ måte. I mange land er det faktisk jenter og kvinner som er berarane av dei største økonomiske og sosiale byrdene av pandemien.

Den sosiale nedstenginga har gjeve auke i vald mot kvinner og jenter. Auken i barneekteskap har vore dramatisk, og ferske rapportar viser at så mange som 33 000 jenter vert gifta bort kvar dag. Utrekningar frå FN viser at pandemien kan bidra til 13 millionar fleire barneekteskap og 2 millionar fleire tilfelle av kjønnslemlesting enn det som elles ville vore tilfellet fram til 2030. Dei siste åra er det gjort store framsteg for kvinner og unge jenter sine rettar verda over, men dette framsteget er no under press. Vi veit også med sikkerheit at skulestengingar er ei stor årsak til dette. Når jenter går på skule, vert talet på tenåringsgraviditetar og spedbarnsdødelegheit redusert.

Så langt har 1,6 milliardar elevar og studentar vore ramma av skulestengingar under pandemien. I gjennomsnitt har så mykje som to tredjedelar av eitt skuleår gått tapt. Minst 463 millionar barn har heller ikkje hatt tilgang til fjernundervisning når skulane har vore stengde. Jenter må normalt i langt større grad enn gutar gjere huslege plikter, og passe småsøsken eller eigne barn. Vi risikerer no at millionar av jenter aldri kjem tilbake på skulen.

Faktum er at om alle jenter fekk gå på ungdomsskule, ville barneekteskap og tidleg graviditet før fylte 18 år nesten vore eliminert. Jenter som har fullført skulegang, har betre føresetnader for å delta i den formelle arbeidsmarknaden og få høgare inntekter. Jenter si utdanning er derfor mellom dei mest effektive investeringane vi kan gjere for å løfte lokalsamfunn og land ut av fattigdom.

Midt i handteringa av pandemien, må vi tenke langsiktig og sikre at gjenoppbygginga er retta inn mot jenter og kvinner. Mens vi gler oss over at stadig fleire vert vaksinerte mot covid-19, må vi auke innsatsen i kampen mot dei negative biverknadene av pandemien for jenter og kvinner. Den beste vaksinen i kampen mot barneekteskap, tenåringsgraviditeter og fattigdom, er skulegang og utdanning for jenter. Det vil vere heilt sentralt for gjenoppbygginga av meir berekraftige og likestilte samfunn. Ergo - er kvinnedagen ein dag for oss alle. Nett no er det fokus på likestilling i skulegang som kan vere eit berekraftig satsingsfelt i heile verda. Det kan alle arbeide for uavhengig av kjønn.

Gratulerer med dagen!

Trond Vartdal, leiar Ørsta KrF, og Hjørdis Almelid Vikenes, gruppeleiar Ørsta KrF