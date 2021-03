Vasslekkasje i Volda sentrum - kommunen leitar etter skaden

Nyheiter

Volda kommune melder fredag om ein større vasslekkasje i Volda sentrum. Litt før klokka 09.00 hadde kommunen sine folk enno ikkje lokalisert skaden.

- Nei, vi driv framleis og leiter etter skaden. Mellom anna stengjer vi heilt av område under leitinga. Snø og is kompliserer arbeidet noko, men vi vil sjølvsagt gje melding straks vi veit noko meir, seier teknisk vakt og ingeniør i Volda kommune, Rasmus Bruvoll.

Han fortel at lekkasjen er såpass stor at ein del abonnentar mistar mykje av vasstrykket, nokre såpass mykje at det kan verke som dei har mista vatnet heilt i periodar.