Skulen ville varsle barnevernet

Under ei orientering om barnevernet i Volda kommunestyre 10. februar kom oppvektsjefen i Volda inn på temaet skulevegring: «Skulevegring er ei stor bekymring. Det er ein tendens til auke, og det er ikkje særeige for Volda. Skulevegring er ei belastning både for eleven, og familien», sa kommunalsjef for oppvekst Per Ivar Kongsvik. Og han la til: «Skulevegring er ikkje i seg sjølv grunnlag for å melde inn til barnevern»