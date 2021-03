- Har likevel godt håp om å starte førsteklasse i media og kommunikasjon

Nyheiter

Trass i at det berre er seks søkjarar som har media og kommunikasjon på Volda vgs som sitt førsteval, har rektor Trond Hjelseth godt håp om at det likevel kan bli starta opp ei førsteklasse i dette faget til hausten.

- Det er diverre vore ein vedvarande nedgang i søkinga til utdanningsprogrammet Medium og kommunikasjon både nasjonalt, regionalt og lokalt, noko som har halde fram også i år. Dette tilbodet tilbyr fylkeskommunen berre to stader, ved Volda Vgs. og Kristiansund vgs. Ved begge skulane hadde berre 6 søkjarar dette utdanningsprogrammet som sitt førsteønske. Skulen har siste åra hatt halv klasse innanfor dette tilbodet, og har god von om at tilbodet vert starta opp for Vg1.-elevane også til hausten. Det er fleire elevar som har tilbodet som sitt 2. val. Vi har stor tru på at søkartala vil bli styrkt med den store satstinga Høgskulen i Volda gjer med nytt mediebygg med forbetra fasilitetar for sine studentar, seier Hjelseth.

Som også registrerer at dei studieførebuande utdanningsprogramma i Møre og Romsdal fylkeskommune har ein nedgang på heile 11 %. Men Volda vgs har samla ein nedgang i søkinga på berre tre prosent.

- Det er vi glade for, og tek dette som eit teikn på at skulen har eit godt omdøme blant ungdomane i regionen, seier Hjelseth.

Volda vgs vil ikkje kunne tilby faget Toppidrett for nye elevar på utdanningsprogrammet studiespesialisering til hausten.

- Vi veit at dette inneber at nokre elevar har søkt seg til Idrettslina ved Ulstein Vgs. Dette er ein del av dei økonomiske innstrammingane fylkeskommunen gjennomførte i fjor, der midlane til dette tilbodet ved skulen vår vart inndrege, seier Hjelseth.

Volda Vgs. er i dag ein reint studieførebuande skule, og vil tydeleg merke svingingar i søkinga mellom yrkesfaglege og studieførebuande tilbod i åra framover.

- Men det er ikkje noko målsetjing for skulen å endre profilen (studietilbodet), sidan vi meiner det no ligg føre ei god arbeidsdeling mellom skulane i regionen. Og vi voner ny kroppsøvingsfasilitet (Volda Campus Sparebank 1 Arena) kan medverke til at tilboda ved skulen står endå sterkare i framtida, seier Hjelseth.