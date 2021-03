Hjørdis skal få oss til å drikke mindre

Nyheiter

Hjørdis Almelid Vikenes (49) frå Ørsta har starta i ein deltidsjobb i IOGT Region Midt-Norge der ho skal drive med medlemsverving, organisasjonsutvikling og rusførebyggjande arbeid.

- Det er vel kring seks år sidan no at regionleiar Per-Arne Lillebø prøvde å verve meg til IOGT. Eg svarte at eg allereie var medlem av to andre ruspolitiske organisasjonar, så eg kunne vel få hjelpe til litt utan å vere medlem? Jau, det fekk eg lov til, men etter kvart som eg arbeidde som frivillig infomedarbeidar fekk eg sjå kor allsidig og bra arbeid IOGT drifta, så difor melde eg meg gladeleg inn som medlem også. Det er ei stor glede å kunne arbeide litt meir med organisasjonsarbeid enn det ein klarer i tillegg til full jobb, seier Hjørdis Almelid Vikenes.

Ho er opphavleg frå Innfjorden i Romsdal og er utdanna journalist og lærar.

Til sommaren er det kampanjen “Fyll ferien” som har fokus. Dette at barn og vaksne i fellesskap kan gjere gode ting i lag utan involvering av rusmiddel. Før jul er det kampanjen hvitjul - eller som dei seier i Ørsta kvite juledagar - som står på framsnakkingslista. Dette at vaksne som er saman med barn i jula avstår frå å bruke alkohol.

- IOGT har eit allsidig arbeid, og eg gler meg til å verte endå betre kjent med både arbeidet og nye folk, seier Hjørdis.